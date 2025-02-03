¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¤·¤­¤ê¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEL NACIONAL.CAT¡Ù¤Ï£²·î£²Æü¡¢¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¥¯¥Ü¤ÎÂåÌò¤ò³ÍÆÀ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥Ð¥¹¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾­Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä¶¯¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇË»¤·¤¤²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷