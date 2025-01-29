昨季J2・4位のモンテディオ山形と9位のいわきFCが29日、非公開でトレーニングマッチ(45分×3本)を行い、山形がトータルスコア10-2で勝利した。山形は1本目の5分にMFイサカ・ゼインのゴールで先制すると、24分にMF國分伸太郎、26分にFW堀金峻明も決めて3-0。相手の反撃を1点に抑え、3-1で終えた。続く2本目は3分に再びイサカがネットを揺らし、そのまま1-0で終了。3本目は開始5分のDF千葉虎士のゴール後に1-1と同点に追い付か