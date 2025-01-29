「アニサキス」に寄生されると現れる症状・放置するとどうなるかご存知ですか？Medical DOC

アニサキスを放置するとどうなる？胃腸に穴が開いてしまう恐れも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 人の胃壁や腸壁に刺入して食中毒を引き起こす寄生虫アニサキス
  • 一般的に原因となる食事後およそ1〜3週間で消化管内から自然に消失するそう
  • ただ、胃腸に穴が開いたり、炎症がひどく重症化したりする恐れもあるという
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