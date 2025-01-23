ソフトバンクが100%出資する企業で、生成AIで企業の業務改革を支援するGen-AX株式会社（ジェナックス）は、コンタクトセンターやバックオフィス部門向けに、照会応答業務を生成AIが支援する生成AI SaaS「X-Boost（クロスブースト）」の提供を、2025年1月23日から開始すると発表した。Gen-AXは、報道関係者向け説明会を開催し、代表取締役社長 CEOの砂金信一郎氏やソフトバンク、日本マイクロソフトも登壇した。生成AIのクラウド環