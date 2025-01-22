1月19日放送の『日曜日の初耳学』に、全国トップレベルの高校生フルート奏者や13歳のジャズピアニストら才能あふれる各分野の少年少女が登場。スタジオゲストの佐々木希が圧巻のパフォーマンスに涙ぐむ一幕があった。また、同じくゲストの大泉洋は10代の天才たちに触発され、自身が自身の教育法について語った。■国内トップクラスの高校生フルート奏者に佐々木希も涙...この日は、才能ある子どもたちの活躍を紹介する＜初耳ギフテ