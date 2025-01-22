中居正広（52）の女性トラブルを発端に騒動の渦中にあるフジテレビで企業のCM放送差し止めが加速する中、22日放送の同局系「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）ではCM75本のうち、公益社団法人ACジャパン（以下AC）のCMが65本で約86％を占めた（いずれも関東地区）。6時10分のタイミングでのCMは9本全てがACとなった。21日放送の同番組では76本のうち約6割の46本がACだったが、差し止めが拡大している状況が浮き彫りとなった