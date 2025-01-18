¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/18¡Û¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¼Äºê¤³¤³¤í¤¬½êÂ°¤¹¤ëPP¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤¬18Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Äºê¤Î·ëº§¤Î±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Äºê¤³¤³¤í¡¢ÇòÈ©ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¤«¤°¤äÉ±»Ñ¢¡¼Äºê¤³¤³¤í½êÂ°»öÌ³½ê¡¢·ëº§¤òÈÝÄêX¾å¤Ç¤Ï¡¢¼Äºê¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÉðËÜÍªÍ¤¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëº§°ùÆÏ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬½Ð²ó¤ê¡¢¹­¤¯³È»¶¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SNS¾å¤Ç¡¢ ¼Äºê¤³¤³¤í¤Ë´Ø¤¹¤ë·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢