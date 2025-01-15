大谷、由伸に続いて朗希争奪戦でも敗退「困った傾向が続いている」佐々木朗希投手にもフラれ、ヤンキースの地元紙「ニューヨーク・デイリーニュース」が嘆き節だ。ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す剛腕の争奪戦では2次面談に進めず脱落。“ヤンキースブランド”の低下が日本でも発生していると報じた。ヤンキースにとって日本人選手は切っても切れない関係だった。伊良部秀輝に始まり、松井秀喜は2009年