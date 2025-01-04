株式会社TOBEの代表取締役を務める滝沢秀明氏（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。TOBEを巡るSNS上の投稿についてつづった。滝沢氏は「新年いかがお過ごしでしょうか？本年も皆様に喜んで頂けますように準備してまいります。今年もどうぞ宜しくお願い致します」と新年のあいさつを投稿。続けて「只今、SNS上に事実と異なる投稿などが一部ある事を確認しました」とし、「新年早々ファンの皆様が嫌な思いをした事は私達

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