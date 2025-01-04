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「ほっぺが本当に邪魔」希空、イヤでたまらないコンプレックス明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 辻希美杉浦太陽の長女・希空が4日までにYouTubeを更新した
  • 宣材写真のためダイエットをしたが「体重が落ちなくて」と言及
  • 「顔が丸すぎる」「ほっぺが本当に邪魔」とコンプレックスを明かした

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