2024年の大みそかに『第75回NHK紅白歌合戦』が放送された。STARTO ENTERTAINMNENTの所属グループは2年連続で1組も出場せず、各グループは、独自にYouTubeで生配信をおこなった。いずれののグループも注目を集めたが、とくに9人組アイドルグループ「Snow Man」の生配信は大盛況だった。「スペシャルライブと、トーク中心の年越しカウントダウン企画による2部構成となりました。ライブでは『EMPIRE』、『君は僕のもの』、『タペ