ÅÔ¿´¤«¤é¼Ö¤Ç2»þ´ÖÈ¾¡¢·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¶ä²ÚÄâ¡×¡£ÀÖ¤¤¤Î¤ì¤ó¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÅ·Àî¤Õ¤¯¤µ¤ó¤À¡£¸æÇ¯101ºÐ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë´¤­É×¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤¿Ì£¡£º£¤â¿ßË¼¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤½¤Î¸µµ¤¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°ÊÔµ­»ö¡Ø101ºÐ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹°÷¡ª½µ6²ó¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¡Ö¤Õ¤¯¤µ¤ó¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤«¤éµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ë°ú¤­Â³¤­¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È»°¿ÍÏ»µÓ101ºÐ¤Îº£¤â¤Ê¤ª¡¢¡ÈÀ¸³¶¸½Ìò¡É¤òÂÎ¸½