2024年も相次いだ闇バイト強盗。手軽に大金を得ようとあえて闇バイトに応募する人がいる一方、正規の求人を装う闇バイトの存在も明らかに。政府がSNS上の闇バイト求人に緊急対策を打ち出す中、これから仕事を探す人が気をつけるべきこととは？■相次ぐ強盗…実行役は「ホワイト案件」などと検索2024年8月以降、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で相次いだ強盗事件。横浜市では、住人の男性が暴行を受け亡くなる事態にまで発展した