ウィリアム皇太子（42）とキャサリン皇太子妃（42）が、2024年のクリスマスカードを披露した。カードの写真に選ばれたのは、9月に皇太子妃が化学療法の終了を報告した動画の一場面である。英ノーフォーク州で撮影された画像では、ウィリアム皇太子夫妻と3人の子どもたちが寄り添う姿が収められている。王室ファンからは「完璧なクリスマスカード」というコメントが多数寄せられた。【この記事の動画を見る】ケンジントン宮殿の公式