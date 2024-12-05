シンガポールのシッピングモール「ビボシティ（VivoCity）」のフードコートで先月下旬、大勢の人が食事をする中、息子のオムツを替える母親の姿が激写された。写真はFacebookグループに投稿されて拡散、それにより母親への非難の声が殺到した。シンガポールのニュースメディア『Mothership』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】先月29日午後7時半過ぎ、ピークタイムのフードコートで食事をしていたチャーミン・ヤムさん（C