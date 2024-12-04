米フロリダ州のエバーグレーズ国立公園で11月下旬、巨大なビルマニシキヘビを口にくわえて泳ぐアリゲーター（ワニ）の姿がカメラに収められ、米ニュースメディア『Miami Herald』などで取り上げられて話題となった。撮影されたのはちょうど感謝祭の日で、その後アリゲーターが御馳走を食べてくつろぐ様子が目撃された。【この記事の他の写真を見る】先月28日午前10時半頃、エバーグレーズ国立公園に設置された高さ約21メートル（70