阪急阪神ホールディングスグループのミマモルメは、子どもや高齢者を見守るミマモルメの「セキュリティビーコン」とユカイ工学のコミュニケーションロボット「BOCCO emo」との連携機能を2024年11月27日から提供を開始した。●スマホへの通知ともに、BOCCO emoがメッセージを発話ミマモルメとBOCCO emoの連携により、ビーコンを持った子どもや高齢者などがBOCCO emoに近づくと、専用アプリをインストールした家族のスマートフォンに