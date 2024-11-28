Netflixで配信中の恋愛リアリティー「あいの里 シーズン2」に出演している“愛の戦士マキオ”こと眞木が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の不適切投稿について謝罪した。さまざまな経歴を持つ35歳以上の男女が、田舎の古民家で共同生活を送りながらパートナー探しに挑む「あいの里」。「シーズン2」には藤田ニコルの母らが出演し、大きな話題を集めている。建築リフォーム業で働く眞木は、同番組で女性出演者とカッ