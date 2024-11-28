ドジャース・大谷翔平投手（３０）の元通訳で、銀行詐欺罪などに問われた水原一平被告（３９）の判決日が来年１月２４日（日本時間２５日）に“再延期”されたと２７日（同２８日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＥ・ドレリッチ記者が自身のＸで伝えた。また同サイトは、大谷側が、窃盗された金で購入されたベースボールカード３２万５０００ドル相当（約４９３０万円）が押収物となっている件について、所有権