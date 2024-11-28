ドジャースがジャイアンツからＦＡとなっていたブレーク・スネル投手（３１）と５年総額１億８２００万ドル（約２７４億８０００万円）で契約合意に達したと、２６日（日本時間２７日）にＭＬＢ公式サイトなどが伝えた。早ければ２７日（同２８日）に身体検査を受ける予定だという。正式発表前にもかかわらず、スネルは自身のインスタグラムに、ドジャースのユニホーム姿の合成写真を投稿。大谷翔平投手（３０）らが「いいね」