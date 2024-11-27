11月26日、お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶと、モデルのたけうちほのかが交際していることを「WEB女性自身」が報じた。ほのかは、俳優の竹内涼真の実妹で、久保田とは18歳差になる。「記事によれば、2024年の春ごろ、ほのかさんの猛アプローチによって交際を始めたそうです。都内にある久保田さんのマンションで半同棲状態にあり、おそろいの自転車デートする様子も掲載されています」（芸能記者）ほのか