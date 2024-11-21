インドでフランシスコ・ザビエルの遺体を一般公開 10年に1度の機会共同通信

インドでフランシスコ・ザビエルの遺体を一般公開 10年に1度の機会

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • インド南部ゴア州で21日、フランシスコ・ザビエル遺体の一般公開が始まった
  • 公開は10年に1度の機会で来年1月5日までで、多くの信者らが祈りをささげた
  • ミイラ化した遺体は衣装をまとい、ひつぎにあおむけで納められている
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