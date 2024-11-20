タレントの鈴木紗理奈が19日、TBS系『ゴゴスマ』の冒頭で、週刊文春が報じた既婚者X氏との不倫について釈明した。【実際の画像】直撃取材でX氏に妻子があることを知らされ天を仰ぐ紗理奈紗理奈は「先週、週刊文春で私が交際している相手についての記事が掲載されました。そのことについてお時間頂きたいと思います」と切り出し、「私には交際している男性がいました。離婚歴があり、子どもがいると聞いてました」と説明。「お