前鳥取県知事の片山善博氏が20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。17日投開票の兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦氏（47）について言及した。この日は斎藤知事の初登庁の様子を特集。登庁時には県民が多く集まった。片山氏は「初登庁の時に、普通は県職員が出迎えて、どなたか1人が花束を渡すんですけど、今回のように県民の皆さんが県庁前に集まられるのは初めて見ました。普通はないですよね。外部の方は