マクドナルドの食事を取る（左から）イーロン・マスク氏、トランプ次期米大統領、同氏の長男ジュニア氏、ロバート・ケネディ・ジュニア氏ら（17日投稿の長男ジュニア氏のXから、共同）【ワシントン共同】トランプ次期米大統領の長男ジュニア氏は17日、トランプ氏が新政権の厚生長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏らとマクドナルドの食事を取っている際の写真を交流サイト（SNS）に投稿した。トランプ氏がケネディ氏指