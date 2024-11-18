毎日の家事や育児は、大変なことがいっぱい。ときには疲れがピークに達し、失敗をしたり何をしようとしたか忘れたりと、思わぬ事態になってしまうことも。今回は、2児のママであるmostin(@momomostin)さんがインスタグラムで寄せられたお疲れエピソードを漫画で紹介。同じママたちの珍エピソードに、共感しつつも笑ってしまいますよ。 ©︎mostin ©︎mostin ©