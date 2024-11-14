統一ライオンズの人気チア・スーチー（瑟七）は歌にも挑戦台湾プロ野球を盛り上げるチアたちは、国際大会などを通じて徐々に注目度を高めている。多くはタレント業にも励み、アイドル並みの羨望の眼差しが注がれる。統一ライオンズのチア「Uni-Girls」のメンバー、スーチー（瑟七）も人気チアのひとり。活動を後押ししてくれるファンの存在に感謝しつつ、加熱ぶりゆえに心を痛めていることもあるという。スーチーは、昨年11月