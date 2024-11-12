東芝デジタルソリューションズは、同社の「SATLYS 映像解析AI」の人物/物体検出・追跡や顔認識など4種類のAIモデルについて、普及が進むエッジAIプラットフォームの一つであるNVIDIA Jetson対応版の提供を開始した。リアルタイムな機器制御や、プライバシーへの配慮が求められる顧客分析や監視・防犯などの領域で、映像解析AIを用いた高度なエッジアプリケーションを、迅速かつ容易に開発することが可能になる。●提供背景近年、社