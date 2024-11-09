人気アニメシリーズの最新作『ゆるキャン△ SEASON4』の制作決定が、11月9日に日本工学院アリーナで行われた「『ゆるキャン△ SEASON3』SPイベント ゆるキャンパーの集い」の昼公演で発表された。イベントでは、原作者のあfろからのイラストとコメントも発表。イラストには、『SEASON3』から登場した瑞浪絵真と中津川メイが描かれており、彼女たちの魅力が存分に表現されている。『ゆるキャン△ SEASON4』の詳細は今後発表予定で、