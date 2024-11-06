鹿児島ユナイテッドFCは6日、MF中原秀人(34)について契約満了に伴い、2025シーズンの契約を結ばないことを発表した。鹿児島出身の中原は2013年にアビスパ福岡でプロキャリアを始め、福岡教育大時代に特別指定選手として在籍したギラヴァンツ北九州へ2017年に完全移籍。同年8月に地元クラブの鹿児島へ加入した。今季はここまでJ2リーグ戦10試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場している。中原はクラブ公式サイトを
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