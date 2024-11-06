「築地銀だこ」を展開する株式会社ホットランドは、イオングループが実施する 「イオンブラックフライデー企画」 として、 毎年大好評の “食べ放題（事前予約制）“ を、今年は開催期間を1日増やし（5日間）、実施店舗もさらに拡大して実施する。※イオンモール及びイオンに出店する、築地銀だこ（対象店舗のみ）＜ イオンブラックフライデー特別企画 （築地銀だこ 食べ放題）概要 ＞イオンブラックフライデーの特別企画として、