４月に入社したフジテレビの新人・上垣皓太朗アナウンサーが、４日放送の「フジアナｃｈ．上垣さんぽ」で地上波の“冠番組デビュー”を果たした。同番組は、フジテレビのＹｏｕＴｕｂｅ「フジテレビアナウンサーｃｈ．」で１０月１８日に公開されたもの。上垣アナが、古地図アプリを手に歩きながら都内のおすすめスポットを紹介するもので、今回の放送では先輩の生野陽子アナウンサーとともに中央区内を歩いた。上垣アナの落