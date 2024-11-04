今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックなど“マニアックな知識”までを掘り下げていく『EIGHT-JAM』。11月3日（日）に放送された同番組では、今年デビュー30周年を迎えたGLAY特集が放送された。【映像】デビュー30周年・GLAYの“仲良し秘話”！解散危機を乗り越え…音楽のプロもほっこり「いい関係」今回、スタジオにはGLAYを敬愛するゴールデンボンバー・鬼龍院翔、SUPER BEAVER・柳沢亮太、GL