■2024.10.12 Morfonica Concept LIVE「ff」@河口湖ステラシアター 10月12日（土）から14日（月・祝）の3日間にわたり、山梨県 河口湖ステラシアターにて『BanG Dream!』よりMorfonica、Ave Mujica、Poppin' Partyによるライブが開催された。今回はその初日、MorfonicaによるConcept LIVE「ff」の様子をレポートする。昨年行ったZEPP TOUR「forte」そして今年4月のConcept LIVE「forte」から続き「ff（フォルテ