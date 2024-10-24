子どもに多くみられ、咳が長引く「マイコプラズマ肺炎」の患者数が東京都で過去最多となりました。都によりますと、都内25か所の医療機関に、今月20日までの1週間に報告された患者数は96人で、1医療機関あたり3.84人に。現在の統計が始まった1999年以降、最も高い値となっています。都は、こまめに手を洗い、咳やくしゃみの症状がある場合にはマスクを着用することなどを呼びかけています。