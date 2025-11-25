¡Öº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢Åö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¡£ÎãÇ¯¤Î2ÇÜ¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤âÂç¤­¤ÊÎ®¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤·¤Î¤°¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Î±¡Ä¹¡¦°ËÆ£ÇîÆ»¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈèÏ«¤Î¿§¤ò±£¤µ¤º¡¢¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£ºòÇ¯¤è¤ê2¥«·î¤Û¤ÉÁá¤¯Î®¹Ô´üÆþ¤ê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç´¶À÷³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄêÅÀÄ´ºº