今年8月、県内の10代の男性に暴行を加え、現金を奪い取った疑いで、富山市の女子高校生ら3人が逮捕されました。3人は「美人局」の手口で犯行に及んだとみられています。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは富山市の16歳の女子高校生ら男女3人です。富山中央警察署によりますと3人は今年8月23日未明、富山市内の路上で県内在住の10代の男性の顔面を殴る蹴るなどの暴行を加え、現金およそ6500円を奪い取った疑いが持たれています。男性は