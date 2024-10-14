武蔵野市は2024年10月4日（金）、同市を舞台としたアニメ作品「SHIROBAKO」（シロバコ）放映から10周年を記念して製作したデザインマンホールを、報道関係者向けにお披露目した。当日は、「SHIROBAKO」に登場した5人の声優が応援に駆け付けた。イベントは、武蔵野市 市長 小美濃 安弘氏の挨拶から始まった。「SHIROBAKO」は2014年に放送された日本のアニメで、アニメ業界を舞台にした作品だ。5人の女性を中心に、アニメ制作の現場