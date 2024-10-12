10月11日、鈴木奈穂子アナウンサー（42）、有吉弘行（50）、伊藤沙莉（30）、そして橋本環奈（25）が『第75回NHK紅白歌合戦』の司会者を務めると発表された。有吉は昨年に続き2回目、橋本は3年連続3回目となる。近年は、大河ドラマや連続テレビ小説の出演者が司会に選出されることの多い『紅白』。伊藤は今年前期の『虎に翼』、橋本は現在放送中の『おむすび』でヒロインを務めている。しかし3年連続3回目となる橋本については、少