大谷は「誰もが分かっているのに、いとも簡単に盗塁を決めてしまう」2024年のメジャーリーグで、ドジャース大谷翔平投手とヤンキースアーロン・ジャッジ外野手は球史に残る成績を残した。では、どちらがより印象的だったのか。米メディア「CBSスポーツ」の記者が自身の考えを寄せた。その1人のマイク・アクシサ記者は、警戒される中で盗塁を積み重ねた大谷を推している。アクシサ氏は「スタッツを見ればジャッジの方が良い