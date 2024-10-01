一生懸命、ホリホリしていただけなんです……！ 柴犬のかわいすぎるハプニングにあなたは耐えられますか！？【動画】再生開始から8秒後に注目！…オナラが出ちゃった柴犬さん9月10日、X（旧Twitter）ユーザーの柴犬たけちよ（@takechiyo_shiba）さんは、愛犬「竹千代（たけちよ）」くん（男の子・取材時、4歳）と散歩中に撮影した13秒ほどの動画を投稿しました。そこには、夢中で地面をホリホリする竹千代くんの姿が映っています。