“リアル制服”のKoki,9月30日、2部作公開の映画『女神降臨』の製作が発表された。韓国のWEB漫画（webtoon）で人気になった同名のラブコメ作品の実写化となる今作は2025年3月に前編、同年5月に後編が公開されるという。そして、何より注目を集めているのが、モデルで女優のKoki, が主人公・谷川麗奈を演じることだ。「言わずと知られた木村拓哉さんと工藤静香さんの次女であるKoki,さんは当初、モデルとしてデビューしました