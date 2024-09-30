手越祐也9月29日に放送された『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）で、・手越祐也の“復帰”が明かされたことが話題となっている。「当番組の人気コーナーである、芸人・宮川大輔さんの企画『世界で一番盛り上がるのは何祭り？』で、ウッチャンナンチャン・内村光良さんと3人のコラボが放送されることが、予告されました。もともと手越さんは、番組開始当初からのレギュラーメンバーでした。旧ジャニーズ事務所のタレン