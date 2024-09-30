高級スポーツカーを複数台所有する女性YouTuberあま猫が、自身のチャンネルで展開する愛車を使用した日本一周企画。今回の旅先は山梨県で、観光中にある男性との出会いがあり、視聴者を釘付けにした。 参考：【写真】「モデルやってる？」山道で“怪しい男”が呼び込み……ランボルギーニで日本一周中のあま猫の様子 あま猫は「SUBARU WRX STI」「レクサスIS500 First Edition」「日産 GT-R Premium editi