目黒蓮「結婚宣言」炎上でインスタでメッセージもさらに波紋呼ぶSmart FLASH

目黒蓮「結婚宣言」炎上でインスタでメッセージもさらに波紋呼ぶ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「結婚宣言」が炎上し続けるSnow Man目黒蓮についてFLASHが報じた
  • 18日に更新したInstagramのストーリーズで、事態を煽るかのような強気発言
  • 「全肯定しか俺のファンとは言ってもらえないの鬱」など非難の声が続出した
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