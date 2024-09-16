カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J3リーグ第28節、4連勝と勢いに乗るカマタマーレ讃岐は14日、アウェーで金沢と対戦しました。 カマタマーレは前半43分、フォワード・前川のミドルシュートで先制。 後半にはカウンターで抜け出した吉田源太郎がディフェンダーに引っ張られながらもボールを運び、フリーキックを獲得。そのフリーキック