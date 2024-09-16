楽天モバイルのMNO契約数が712万を突破！伸びしろのあるシニア層の開拓を強化楽天モバイルは13日、都内およびオンラインにて「楽天モバイル サービス説明会」を開催し、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）（「Rakuten最強プラン」および「楽天モバイル法⼈プラン」、「Rakuten Turbo」など）における契約数