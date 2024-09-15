名古屋市中村区の飲食店で食事をした客13人が下痢や腹痛などの食中毒の症状を訴え、市の保健所はこの店を営業禁止処分にしました。 【写真を見る】焼き鳥店の客13人が食中毒症状名古屋市中村区で営業禁止処分に市内の食中毒は前年比1.5倍 名古屋市によりますと9月6日、中村区竹橋町の飲食店「やきとり竹橋」で鳥刺しや焼鳥などを食べた1グループ19人のうち男女13人が、下痢や腹痛などの症状を訴えたということです。患