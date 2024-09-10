嵐の二宮和也（41）、KAT-TUNの中丸雄一（41）、Hey! Say! JUMPの山田涼介（31）、timeleszの菊池風磨（29）によるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』。9月8日にアップされた動画では、『文春オンライン』が報じた女子大生とのアパホテル密会によって、現在謹慎中の中丸について、残りメンバーが復帰を見据えた“提案”をした。動画で、二宮が「どうしよっかな〜、中丸雄一」と切り出し、「俺、結構まじめに考えて、これかなっ