5日に行われたUEFAネーションズリーグの試合で、なんとサンマリノ代表チームが創設以来初の公式戦勝利をあげた。イタリアの中にある小国サンマリノは人口およそ35000人。ユヴェントスやボローニャでプレーした名選手マッシモ・ボニーニの出身地として知られている。サッカー協会は1930年代に創設され、1990年のEURO予選からUEFAの公式大会に参加。それから全てのEUROとワールドカップ予選に出場している。チームが初めて勝利したの